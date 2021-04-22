توقيع عقد لإنشاء مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة ذوي الإعاقة البصرية

تم توقيع عقد تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، لإنشاء "مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق" لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة البصرية وذلك بهدف تخطى الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الصعوبات الأكاديمية التي يواجهونها بالتعليم الجامعي وإنشاء مكتبة إلكترونية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية لخدمة الطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق وتزويدهم بمهارات الكمبيوتر والتكنولوجيا.

وقامت بالتوقيع اميرة الرفاعي المدير التنفيذي للصندوق وماري زكي المدير التنفيذي للمؤسسة وذلك بحضور الدكتور ايهاب عبدالعزيز الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ومستشار رئيس جامعة الزقازيق لشئون الإعاقة.



وأشار محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلي إن التوقيع يأتي في إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بتمكين ذوو الإعاقة لدمجهم في المجتمع بهدف تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم وتحقيق الاستقلالية لهم وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى تحقيق الدمج التعليمي والمجتمعي لهم.



وأوضح عشماوي، أن الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية يعانون من عدم إتاحة المادة العلمية بطريقة برايل أو تكون مسجلة على وسيط صوتي، لذا يُلقى على عاتق الطالب أو الطالبة تحويل المادة العلمية من الصورة المرئية إلى مادة مطبوعة "برايل" وهذه الطريقة تجعلهم يقوموا بإعادة إنتاج الكتب الجامعية بالطريقة التي تناسبهم على نفقاتهم الشخصية ومن الصعوبات الأخرى التي يواجهونها عدمُ توفُّر محتويات وكتب ومراجع مناسبة لإعاقتهم في المكتبات الجامعية؛ هذا بجانب انخفاض ونقص مهارات استخدام التكنولوجيا وافتقار الطلاب في التعامل مع التطبيقات الحديثة للموبايل التي تمكنهم من الاستقلالية والتي أصبحت لا بديل عنها خاصة بعد جائحة كورونا، وأصبح الاعتماد الكامل على الكمبيوتر في الدراسة مما يتطلب التعامل بمهارة وحرفية مع الكمبيوتر بمختلف برامجه، وسهولة التأهيل لسوق العمل بعد التخرج.



وأفادت أميرة الرفاعي، إنه بناء علي البروتوكول سيتم إنشاء مكتبة إلكترونية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية (Mobile Application) لخدمة الطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجميع الكليات المقيد بها الطلاب ومنها كلية تجارة، كلية الآداب، كلية التربية، كلية علوم وذلك لسهولة الحصول على المادة العلمية والمراجع والكتب إلكترونيا بغرض سهولة الحصول على المادة العلمية في وقتها المحدد، وتوفير الوقت والجهد والمال ، واتاحة فرص متساوية للطلبة ذوي الاعاقات البصرية مع زملائهم المبصرين هذا بجانب التعاون مع الجامعة، لتحويل المواد الدراسية الي نسخة إلكترونية ورفعها على المكتبة الإلكترونية.



وأوضحت إنه سيتم رفع مهارات ٤٤ طالب وطالبة من ذوي الاعاقات البصرية وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلى وتطبيق الهواتف الذكية حتى يتمكنوا من تأهيلهم على المدى القريب فى التعامل مع التطبيق والمكتبة الألكترونية وعلى المدى البعيد فى تأهيلهم لسوق العمل تمهيدا لطرح منتجات مصرفية لهم ضمن خطة الدولة للشمول المالي.



هذا بالإضافة الي بناء قدرة العاملين بالجامعة على إدارة المكتبة الالكترونية والتطبيق والامتحانات الالكترونية للتعامل مع كل التقنيات الفنية والادارية لضمان استمرارية التدخل و تجهيز معمل كمبيوتر خاص بالجامعة لاستخدام الطلبة وتلقي الامتحانات بالإضافة الى شراء بعض اجهزة مزودة بنظام اندرويد لبعض الطلبة الذين ليس لديهم هواتف محمولة.



والجدير بالذكران المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة هي مؤسسة أهلية مشهرة برقم 1277 لسنة 2008 غير هادفة للربح تهتم بتأهيل وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة خاصة المكفوفين وضعاف البصر بمختلف اعمارهم لإدارة حياتهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال بما يضمن لهم حياه كريمة مرتكزين على مفهوم الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية ورؤيتهم حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.















