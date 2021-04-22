كيفية تعزيز الطاقة الروحانية فى شهر رمضان.. يوضحها عالم بالأزهر الشريف

قال الشيخ الشحات عزازى، من علماء الأزهر الشريف، إن شهر رمضان هو شهر الاستجمام والراحة وإعادة شحن النفس، مشيرا إلى أن الإنسان شقان، بدنى وروحى وكل واحدة منهما يحتاج إلى إعادة شحن الطاقة.



وأضاف الشيخ الشحات عزازى، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن احتياجات الإنسان فى الطعام والشراب لها ترتيب معين ويجب تعديل مواعيدها، موضحا أنه يجب تقسيم الوجبات بطريقة منتظمة من أجل عدم حدوث حالة من السمنة أو غيرها.



وأكد أن غذاء الناحية الروحية هو الربط بالله بكمال التجرد، حيث كلما كان الإنسان أكثر استغناءً كلما كان أعظم قوة، متابعا أن رمضان يأتى ليصل لتلك الحالة.



وأشار إلى أن بدن الإنسان لا يستطيع أن يحمل الروح، ولكن لكما قويت الروح استطاعت أن تحمله، لافتا إلى أن الحالة النفسية مهمة للإنسان، حيث إنها يجب أن يكون بها تفاؤل وأمل وثقة.

