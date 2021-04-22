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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف علي فعاليات الليلة الثانية من احتفالات "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية.. صور

فعاليات المركز القومي
فعاليات المركز القومي لثقافة الطفل

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، الليلة الثانية من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" حيث شهدت الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب مساء أمس الأربعاء 9 رمضان تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تم عمل مجموعة من ورش الفنون في الساحة الخضراء منها ورشة فخار، ورشة معلومة في ساعة، ورشة تاج فراشات من الورق، ورشة ماسك بوجي وطمطم، كما تم تقديم ورشة حكي لقصة "سلوى في المنزل" بالإضافة لألعاب شعبية منها لعبة الألغاز والسلم والثعبان، وورشة الأطفال ذوي الهمم.


وعلى مسرح الطفل قدم الشاعر الكبير أحمد سويلم "حدوتة مصرية" وأدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليم، ، أعقب ذلك عرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، وعرض العرائس للفنانة رحمة محجوب.


وفي البرجولا قدمت فرقة كذالون للعرائس والمسرح الأسود، عرضين الأول عرض "النحلة الكسولة" من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل تأليف حسنات الحكيم، تحريك مجموعة من الأطفال ذوي الهمم بتقنية المسرح الأسود، ديكور شيماء مصطفي، وتدريب على التحريك هبة رشدي وولاء يسري، تصنيع عرائس وديكور وإخراج شعبان أبو الفضل، والعرض الثاني فقرة غنائية بعرائس الماريونت أداء  الفنانين خالد الخريبي، عمر محمد عزت، ريتال أشرف، مخرج منفذ خالد الخريبي، إخراج شعبان أبو الفضل.


واختتمت الفعاليات على المسرح الكبير بعرض للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وهو مسرحية "لمة رمضان" تأليف وإخراج صلاح لبيب.


جدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل يشارك في نفس التوقيت في معرض فيصل للكتاب حيث افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المعرض أول أمس الثلاثاء والذي يشارك فيه المركز بمعرض لأحدث الإصدارات، وعروض عرائس للفنان صدام العدله والفنانة رحمة محجوب وعرض الساحر للفنان نبيل بركات، وورش رسم وتلوين للصغار، للفنانين مايكل ميشيل وخالد المصري، بإشراف الدكتورة صفية عرفات ومحمد عادل عبد الغني.

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المركز القومي لثقافة الطفل فعاليات الحديقة الثقافية أنشطة فنية للأطفال وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة

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