عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه مطروح: إقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بتكلفة ١٦ مليون جنيه بسيوة

صدى البلد

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أحد المواقع المقرر تخصيصها لإقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز جديدة  بقرية المراقي فى مدينة سيوه الواقعة على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مطروح .

وأكد رئيس شركة مياه مطروح أن الزيارة التفقدية بهدف تحديد موقع لإنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 م3/اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنيه موضحا أن تنفيذ المحطة الجديدة يأتى ضمن مشاركة الشركة فى مبادرة  رئيس الجمهورية"حياة كريمة ".

وأضاف الدكتور ابراهيم خالد، أن الشركة تنفذ  ٤ محطات تحلية جديدة بطاقة إنتاجية ١٠٠م٣/يوم فى كل من منطقة "فوكة وكشوك عميرة وشماس والحلازين"  بتكلفة اجمالية ٣٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة السلام بمدينة الحمام بتكلفة ٣ مليون جنيه ومحطة تحلية كلية الزراعة بفوكة بطاقة إنتاجية ٥٠م٣/يوم بتكلفة ٤ مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة استهدفت فى مرحلتها مشروعات الصرف الصحى بثلاثة قري، هى: (سيدي شبيب، وزاوية العوامة، وابو مزهود) بتكلفة إجمالية ٣١ مليون جنيه.

شركة مياه مطروح توفير حياة كريمة رئيس شركة المياة

ترشيحاتنا

الرقابة المالية : تعديل القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال إلى 3.04 مليار جنيه

قبل موقعة اليوم .. تفوق كاسح لـ الزمالك على الإنتاج الحربي تاريخيا

أشعل النار في جسدها.. إحالة أوراق عامل قتل زوجته بالشرقية إلي المفتي

قرينة الرئيس: ذكرى العاشر من رمضان ستظل خالدة وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين

%169 نموًا بصادرات الرخام المصري لكوريا الجنوبية لتبلغ 4.861 مليون دولار 2021

بسعر مفاجأة.. إنفينكس تكشف عن Infinix Hot 10S كهاتف ألعاب منخفض التكلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ