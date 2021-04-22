عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف جنوب سيناء تشيد بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

التزام المصلين بجنوب
التزام المصلين بجنوب سيناء

أشادت مديرية أوقاف جنوب سيناء بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة  الطبية الواقية وإحضار المصليات الخاصة بهم خلال صلاة العشاء والتراويح والصلوات الأخرى.


وقد نشرت مديرية أوقاف جنوب سيناء علي صفحتها صور المصلين في مختلف المساجد بمدن جنوب سيناء وهم ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لليوم العاشر علي التوالي.

وتظهر الصور المظهر الحضاري  للمصلين ومدى التزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة التراويح ورواد المساجد.

 وأكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف أن الجمال والطهارة تبدأ من المسجد وذلك خلال جولة تفقدية له علي وأشاد بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .
   
وفي سياق متصل كان أدي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صلاتي العشاء والتراويح  بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ وسط جموع من الأهالي.


وبعد انتهاء الصلاة قدم المحافظ الشكر للمواطنين لالتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المطبقة بكافة المساجد ، والتي تعد حائط صد للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،
وتمنى للجميع الاستمتاع بالأجواء الروحانية لشهر رمضان.   
اقرا ايضا : 
ممرات و دهاليز منذ ١٤٠٠ سنة ..دير سانت كاترين يبوح باسراره

أوقاف جنوب سيناء التزام المصلين التراويح

موضوعات متعلقة

الأوقاف: غلق مسجد آل الحاكم بسوهاج لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

الرقابة المالية : تعديل القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال إلى 3.04 مليار جنيه

قبل موقعة اليوم .. تفوق كاسح لـ الزمالك على الإنتاج الحربي تاريخيا

أشعل النار في جسدها.. إحالة أوراق عامل قتل زوجته بالشرقية إلي المفتي

قرينة الرئيس: ذكرى العاشر من رمضان ستظل خالدة وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين

%169 نموًا بصادرات الرخام المصري لكوريا الجنوبية لتبلغ 4.861 مليون دولار 2021

بسعر مفاجأة.. إنفينكس تكشف عن Infinix Hot 10S كهاتف ألعاب منخفض التكلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ