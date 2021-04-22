أوقاف جنوب سيناء تشيد بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

أشادت مديرية أوقاف جنوب سيناء بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة الطبية الواقية وإحضار المصليات الخاصة بهم خلال صلاة العشاء والتراويح والصلوات الأخرى.



وقد نشرت مديرية أوقاف جنوب سيناء علي صفحتها صور المصلين في مختلف المساجد بمدن جنوب سيناء وهم ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لليوم العاشر علي التوالي.

وتظهر الصور المظهر الحضاري للمصلين ومدى التزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة التراويح ورواد المساجد.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف أن الجمال والطهارة تبدأ من المسجد وذلك خلال جولة تفقدية له علي وأشاد بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .



وفي سياق متصل كان أدي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ وسط جموع من الأهالي.



وبعد انتهاء الصلاة قدم المحافظ الشكر للمواطنين لالتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المطبقة بكافة المساجد ، والتي تعد حائط صد للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،

وتمنى للجميع الاستمتاع بالأجواء الروحانية لشهر رمضان.

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