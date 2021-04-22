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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 713 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية في حملة بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (6) متهمين ، وبحوزتهم (5) أسلحة نارية ، وكمية من نبات البانجو تزن (6.300) كيلو جرام و (200) جرام حشيش    .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 713 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (154) حكم حبس جزئي، و( 29 ) حكم حبس مستأنف، و( 367 ) أحكام غرامات، و( 160 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط 3 جنايات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 6 قضايا قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 523 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 77 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 86 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 98 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان الخميس الخارجين عن القانون حملة شنت اللواء عصام عثمان

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