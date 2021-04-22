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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تستقبل رئيس شركة المقاولون العرب لبحث التعاون بينهما

زيارة رئيس شركة المقاولين
زيارة رئيس شركة المقاولين العرب لجامعة المنصورة

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب.

 

 واستعرض اللقاء المشروعات التى تنفذها الشركة داخل حرم الجامعة، وتشمل إنشاء المبنى التعليمى الطبى المتميز بكلية الطب، والذى يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار بمسطح 1400 متر2 للدور، وكذلك تنفيذ ثلاثة مراكز طبية فى تخصصات النساء والتوليد والمخ والأعصاب والعظام، بسعة اجمالية 750 سريرا، وتتكون من بدروم وأرضى و ثمانية أدوار بإجمالى مسطح 7200م2 للدور الواحد.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح حجازى، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والمهندسة مفيدة علام، المشرف على قطاع المعامل والتطوير بشركة المقاولون العرب، والدكتور شريف البدوى، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والمهندسين رمزى مصطفى، رئيس قطاع الدلتا، وأشرف عزت، مدير فرع شمال الدلتا، ومجدى عليان، مدير المشروعات الإنشائية بفرع شمال الدلتا.


من جانبه، أشار الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة إلى الأهمية الكبيرة لتلك المنشآت الطبية لما تمثله من قيمة مضافة لجامعة المنصورة، وكذلك من أجل التوسع فى تقديم الخدمات الطبية والتعليمية.

 

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فيما أكد رئيس شركة المقاولون العرب وضع المنشآت الطبية كأولوية ضمن المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركة لدعم جهود الحكومة فى التوسع فى إنشاء المراكز الطبية المتخصصة.


واتفق رئيس جامعة المنصورة ورئيس المقاولون العرب على دفع العمل بالمشروعات للانتهاء منها فى الموعد المقرر.


وتم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة وشركة المقاولون العرب، حيث قام بالتوقيع  الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والمهندس سيد فاروق، رئيس الشركة.

 

 ويشمل البروتوكول التعاون فى مجالات التدريب، واستخدام أحدث الأجهزة المعملية، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة فى مجال التشييد والبناء بجميع أنواعه، والاستفادة من المعامل الخدمية والبحثية للطرفين فى إجراء اختبارات مشتركة للوصول إلى أفكار وابتكارات جديدة فى المجال الهندسى، والعمل وفقاً لأحدث المواصفات والأكواد المحلية والعالمية، خاصة فى مجال الرصف بأنواعه، وإجراء برامج تدريبية ودورات متخصصة مشتركة فى مجال التشييد فى التخصصات المختلفة (طرق خرسانة ـ ميكانيكا التربة والأساسات)، وتدريب طلاب الكلية بمواقع الشركة المختلفة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية والاشتراك والتعاون فى المؤتمرات البحثية المحلية والعالمية للاطلاع على الجديد فى مجالات التعاون المشترك.


 

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جامعه المنصورة المقاولين العرب مشروعات جامعة المنصورة اخبار التعليم

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