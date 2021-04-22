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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعامل إستدرج فتاه وتعدي عليها جنسيا بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل حكمها بالسجن المؤبد لعامل استدرج عاملة وتعدى عليها جنسيا داخل مسكنه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من سيدة تعمل مصففة شعر تبلغ من العمر 26 سنة، مقيمة بلبيس، تتهم فيه "هانى م " عامل مقيم دائرة المركز بالاشتراك مع آخر سبق محاكمته، بالاتصال بها وطلب منها توصيلها إلى منزله موهما إياها رغبة إحدى زوجات أشقائه تصفيف شعرها .

وأضافت المجني عليها في بلاغها ان المتهم قام بإستدراجها إلى منزله، وقام بتهديدها وجردها من ملابسها وتحسس مواطن عفتها تحت تهديد السلاح فيما قام المتهم الثانى بالتقاط مقاطع فيديو عبر الهاتف المحمول وهددها بفضح أمرها في حالة إبلاغ الشرطة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة الواقعة،وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 16062 لسنة 2018 والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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