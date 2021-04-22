بتروسبورت يعلن جاهزية ملعبه لاستضافة مباريات الدورى والكأس.. صور

أعلن مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد، عن جاهزية ملعب استاد بتروسبورت لاستضافة مباريات الدورى وكأس مصر.

جاء ذلك بعدما أصدر زكريا السيد تعليمات بضرورة تطوير ملعب استاد بتروسبورت خلال الأيام الماضية بالشكل الذى يليق بالاستاد الذى سبق له استضافة العديد من الأحداث الرياضية.

ونجحت إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد فى إحداث نوعية وطفرة فى إعادة الملعب إلى سابق عهده وبات جاهزا لاستضافة المسابقات المحلية.

كان مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد وافق على استضافة العديد من المباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد بتروسبورت مباراة الجونة وأسوان غدا، الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

كما تقام مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل على ملعب استاد بتروسبورت.

ويستضيف ملعب استاد بتروسبورت أيضا مباراتي فريق البنك الأهلي فى الدورى الممتاز أمام فريق سيراميكا كليوباترا يوم ٣٠ أبريل الجاري وأمام نظيره الإسماعيلي يوم ١٠ مايو المقبل.

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