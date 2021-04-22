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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يوضح الهدف من رسالة الرئيس الروسي.. فيديو

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

قال الدكتور على اسماعيل خبير العلاقات الدولية ,إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد  فى رسالته أمام البرلمان الاتحادي على ان السياسة الروسية قائمة على السلام و التعاون و احترام القوانين والتشريعات الدولية فى تعاملاتها مع جميع الدول.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " على قناة "أكسترا نيوز" ، أن الرئيس الروسي أكد أن هناك بعض الدول الغربية  التى تجاوزت الحدود فى علاقاتها مع روسيا ، وان التدخل فى شئون الدولة الروسية غير مقبول و سوف تقوم الدولة الروسية بتحديد هذه التجاوزات ووضع الخطوط الحمراء .

وتابع خبير العلاقات الدولية ، أن سيكون الرد سريعا وقويا ، وسيندم الأعداء على هذه التصرفات , مؤكدا أن طرد الدبلوماسيين من الولايات المتحدة الامريكية قد قابله ايضا خطوة مماثلة من قبل الدولة الروسية , وضرب مثالا لما حدث فى بيلاروسيا وأوكرانيا من محاولة أغتيال مؤكدا أن هذه الأمور أصبحت غير مقبولة.

 

 

وأوضح "إسماعيل"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اكد فى الوقت نفسه على مد جسور التعاون، وإقامة العلاقات المتبادلة القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمشاركة فى فض النزاعات الدولية.

وأكد ان الدولة الروسية لا تقبل إى إملاءات أو شروط ،و أصبحت الان قوة عالمية وتقوم بالتعامل مع الدول على اساس قرارات هيئة الأمم المتحدة، وأن الوضع فى روسيا الاتحادية جيد والأمور أفضل مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد تصريحات حتي يتم انعقاد القمة التي اقترحتها الولايات المتحدة ثم بعد ذلك ستعود الأمور إلى طبيعتها.

 

 

الرئيس الروسى العلاقات الدولية البرلمان الاتحادي السياسة الروسية التشريعات الدولية اخبار التوك شو

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