أشعل النار في جسدها.. إحالة أوراق عامل قتل زوجته بالشرقية إلي المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم، حكمها بإحالة أوراق “خراط” قتل زوجته بإشعال النيران بها حرقا، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي وحددت المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر مايو، للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية، من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفي ههيا بوصول" أية م " 25 ربة منزل مقيمة دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام "محمد ر" 27 سنة خراط مقيم دائرة المركز زوج المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، عمدا حيث قام بسكب البنزين عليها، داخل غرفة نومها وأشعل النيران بجسدها، قاصدا إزهاق روحها لخلافات بينهما.

وتم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 42294 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب آخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل حكمها بالسجن المؤبد لعامل استدراج عامله وتعدى عليها جنسيا داخل مسكنه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من سيده تعمل مصففة شعر تبلغ من العمر 26 سنة، مقيمة بلبيس، تتهم فيه "هانى م " عامل مقيم دائرة المركز بالاشتراك مع آخر سبق محاكمته، بالاتصال بها وطلب منها توصيلها إلى منزله موهما إياها رغبة إحدى زوجات أشقائه تصفيف شعرها .

وأضافت المجني عليها في بلاغها ان المتهم قام باستدراجها إلى منزله، وقام بتهديدها وجردها من ملابسها وتحسس مواطن عفتها تحت تهديد السلاح فيما قام المتهم الثانى بالتقاط مقاطع تسجيلية مصورة عبر الهاتف المحمول وهددها بفضح أمرها في حالة إبلاغ الشرطة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 16062 لسنة 2018 والتي أصدرت حكمها المتقدم.