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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«اطمأن قلبى» يوزع بطاقات السعادة على ضحايا الحرب في رواندا.. فيديو

أطمأن قلبي
أطمأن قلبي

عرض برنامج "قلبي اطمأن" فى الحلقة ال من الثامنة الموسم الرابع،  أهم المبادرات التى تم تصويرها طوال هذا الموسوم للعرض فى شهر رمضان لمساعدة ضحايا الحروب.

وبدأ غيث مقدم البرنامج ببعض الكلمات عن ضحايا الحروب قائلًا "بسبب حرب أهلية قتل أكثر من مليون شخص فى ثلاثة أشهر فقط، ونزح مليونا شخص هربا من الموت، جوع، تشرد، إغتصاب، فقر، يتم، خسائر إقتصادية دولة منتهية.. رواندا 2021".


وبدأ غيث مقدم البرنامج بكلمته المعتادة " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وذهب إلى أحد ضحايا الحرب وقال: إنه من الجيد أن تكون سعيدا، وأنا سعيد بنسبة 5 من 10 بسبب بعض الذكريات السيئة وهى تاريخ الحرب برواندا عام 1994 وفقد ذراعه حينها وأهله، وتم ذلك عن طريق إطلاق الرصاص عليه أثناء الإبادة الجماعية.

وقدم غيث له بطاقات سعادة، كاتباً فيها " أنت تستحق السعادة، ونعلم أنه كان لديك متجر فى السابق، لذلك نهديك اليوم متجرا جديدا".


جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان،  ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.
 

روندا ضحايا الحرب اطمأن قلبى غيث بطاقات السعادة

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