قرينة الرئيس: ذكرى العاشر من رمضان ستظل خالدة وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين

قالت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أننا نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.



وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين”.



وأضافت قرينة الرئيس: “تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين.. كل عام وأنتم بخير”.