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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الألفي عن ذكرى العاشر من رمضان: قلبت المعايير العسكرية رأسا على عقب

ذكرى العاشر من رمضان
ذكرى العاشر من رمضان

أشار اللواء محمد زكي الألفي ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إلى كلمات الرئيس الراحل " أنور السادات " ، عندما قال : سيأتي يوماً نتفاخر ونتباهى ونتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل قصة الكفاح ، ورفض الهزيمة ، وحلاوة النصر " . 

وتابع " الألفي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن اليوم بعد مرور 48 عاماً على هذا النصر العظيم ، وعلى هذه المقولة ، نحتفل ونتبادل الخبرات والدروس المستفادة ، والوعي والتذكير بكل ما دار في هذه الحرب العظيمة التي تم استرداد الكرامة فيها .

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أن هذا النصر أدى إلى حدوث انقلابات في المعايير العسكرية رأساً على عقب ، مشيراً إلى أن  كان هذا تعليق جميع القادة العسكريين الذين عاصروا هذه الفترة على مستوى العالم كله .

وأكمل " الألفي " ،أيضاً أحدثت تغييرا في الإستراتيجيات العسكرية التي كانت تستخدم في هذا التوقيت ، حيث تم تطويرها بناء على الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم .

وعقب : أن كان لا يمكن أن يتصور أياً من المحللين أن تقوم مصر بمثل هذا العمل ، وبهذه القوة ، وبهذه الأحداث الضخمة .

ذكرى العاشر من رمضان حرب اكتوبر اخبار التوك شو ناصر العسكرية الرئيس الراحل انور السادات

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