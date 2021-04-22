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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطوير 37 مركز شباب بمحافظات المنوفية وسوهاج وأسيوط

صدى البلد

 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تطوير ورفع كفاءة ٣٧ مركز شباب بمحافظات "المنوفية وأسيوط وسوهاج"، بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين، في إطار  الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

ففي محافظة المنوفية ١٧ مركز شباب وهم (الفرعونية، كفر الربيع، سبك الاحد، سبك الضحاك، جزي، الكوم الأخضر، دمليج، صراوة، كمشوش، بهواش،  شعشاع، شما، دروه، ابشيش، ساقية ابو شعرة، زاوية رزين، سلكا)، بينما في محافظة سوهاج ١٠مراكز شباب وهم (عرب بخواج، كوم اشقاو، الجبيرات، الجلاويه، المدمر، الجريدية، أولاد نصير، جهينة، الصوامعة شرق، أولاد اسماعيل)،  فيما في محافظة أسيوط ١٠مراكز شباب وهم( الغريب ، درنكه، كوم بوها، أولاد محمد، ببلاو، البلايزه الجديدة، البداري، بني عدي الوسطي، فرقاص، الغنايم).

وتم تشكيل عده لجان طبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحافظات الجمهورية للوقوف علي الموقف النهائي لمراكز الشباب وتوفير  ما يلزم من دعم  لتقديم افضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الطرح الاستثماري مراكز الشباب مركز شباب

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