" مصر الخير" تطلق ثاني قوافلها الغذائية بتسيير 38 شاحنة محملة بـ 490 طنا لـ١٢ محافظة

واصلت مؤسسة مصر الخير، بمشاركة وزارتي التضامن والشباب والرياضة، اليوم، إطلاق ثاني قوافل الخير في إطار حملة رمضان لإفطار صائم، بإرسال 38 شاحنة كبيرة محملة بأكثر من 490 طنا من المواد الغذائية، إلى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن 45 ألف كرتونة سيتم توزيعها في قرى ونجوع هذه المحافظات، وصولا إلى حلايب وشلاتين، وشمال سيناء، بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، تحت استضافة كايرو فيستيفال سيتي.

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المواد الغذائية عبارة كراتين مواد غذائية ودواجن، حيث تزن "كرتونة الخير" حوالي ١٢ كيلو من المنتجات الأساسية، متضمنة دجاجة مجمدة، تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد فأقل لمدة 3 أيام، وهناك أيضا " سند العائلة"، ويشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية، و 10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح وعدد 2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، وتكفي أسرة مكونة من 5 أفراد فأكثر، طوال الشهر المبارك.

وأضاف علي، أن من ضمن البنود الهامة في الحملة والمستحدثة هذا العام، هو كارت الإفطار، والذي بدأ المستحقين صرفه في القاهرة، وسيبدأ باقي المستحقين استبداله بالمواد الغذائية التي يريدونها من أقرب منفذ تموين، أو ماركت يتعامل مع فوري، بدء من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الكارت وصل لكثير من المحافظات، حيث تم توزيع 3300 كارت إفطار حتى الأن، ومن المتوقع توزيع 7 آلاف كارت خلال الأسبوع المقبل في باقي محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذا هو حجم التبرعات التي جاءت لبند كارت الإفطار، بالإضافة إلى جزء من موارد المؤسسة.

وأعلن علي، عن مفاجأة العيد، التي تقدمها المؤسسة هذا العام، بتوزيع المؤسسة هذا العام قسائم شراء ملابس العيد، بواقع 250 جنيها للقسيمة الخاصة بكل أسرة، حيث تدعم المؤسسة رب الأسرة في شراء ملابس أولاده بواقع طفلين، وذلك بالنسبة للأسر المستحقة، لافتا إلى أن المؤسسة تعاقدت مع سلسلتين لبيع الملابس لهما أفرع في المحافظات، حتى يمكن لجميع المستحقين شراء الملابس بهذه القسائم من أقرب فرع لهم داخل محافظاتهم، مشيرا إلى أن الأولوية لدور الأيتام داخل المحافظات.

وأوضح علي، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 2000 قسيمة حتى الآن على مستوى الجمهورية للأسر الأكثر استحقاقا، حيث أن هذه المبالغ هي حجم التبرعات التي تلقتها المؤسسة لبند ملابس العيد حتى الآن، في إطار بنود حملة رمضان لإفطار صائم، معربا عن أمله في تلقي مزيد من التبرعات لهذا البند، حتى يتمكنوا من زيادة عدد قسائم شراء ملابس العيد، لكثير من الأسر المستحقة، لافتا إلى أن التوجه إلى قطاع أوسع سيتوقف على حجم التبرعات التي تتلقاها المؤسسة في هذا الجانب.

وتابع، أن هذه القسائم ستوزع على الأسر بداية من 15 رمضان المقبل، وحتى الأيام الأخيرة في الشهر المبارك قبل عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن قرار توزيع قسائم شراء ملابس العيد، بدلا من شراء الملابس نفسها، يعود لتدارك المؤسسة اختلاف المقاسات الخاصة بالأطفال، وكذلك اختلاف الأذواق.

وأوضح، أن المؤسسة تسعى دائما لابتكار أفكار جديدة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال حملة إفطار صائم التى أطلقتها المؤسسة مؤخرا.

وأشار، إلى أنه يمكن للمتبرع في إطار الحملة، توجيه تبرعاته بواقع ١٥٠ جنيها لكرتونة الخير، و١٠٠٠ جنيه لبند سند العائلة وكذلك ببند إفطار صائم بقيمة 40 جنيها، حيث توفر مؤسسة مصر الخير وجبة إفطار للصائم ، وكذلك زكاة الفطر بقيمة 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.

من جانبها وجهت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، الشكر لكافة شركاء النجاح لمؤسسة مصر، موضحة أنه بفضل هذا التعاون استطاعت مؤسسة مصر الخير أن تقدم نحو أكثر من ٩٥ مليون خدمة منذ تأسيسها، للأسر المستحقة في كافة ربوع مصر، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والحدودية والتي يصعب الوصول إليها.

وأضافت مبدي، أنه فى هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير للعمل على تحقيق أهدافها من خلال شراكات حقيقية مع مؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات عاملة في تلك المجالات، وذلك لتنفيذ برامج تنموية من شأنها تحسين جودة الحياة في كل أنحاء مصر، من خلال مربع العمل الخيري والذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام.

وأوضحت مبدي، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتطوير المنظومة الاقتصادية في المجتمعات التي تعمل بها و إحداث رواج تجاري في مختلف الدوائر الاقتصادية، التي تتعامل داخلها بدءا من بقال القرية والنجع في مختلف ربوع مصر، ووصولا إلى شركات التجزئة والجملة وحركة النقل والتوزيع، حيث يشارك كل هؤلاء في توصيل الوجبات للأسر الاولي بالرعاية، والتي نعمل جميعا من أجل توفير احتياجتها في الشهر الكريم .

من جانبه أعرب الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة مؤسسة مصر الخير في إطلاق القافلة الثانية من قوافل الخير ضمن حملة إفطار صائم، وخاصة أن إطلاق القافلة ياتي في ذكري نصر العاشر من رمضان.

وقال الحداد، إن مشاركة وزارة الشباب والرياضة هذا العام في حملة إفطار صائم للعام الثاني علي التوالي، تأتي من أجل رسم البسمة وإدخال الفرحة والسرور علي الأسر المستحقة في كافة ربوع مصر، موضحة أن التعاون مع مصر الخير، يعطي ويقدم أفضل نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



من ناحيته، قال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية: "تتشرف مجموعة الفطيم العقارية بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، لإطلاق القافلة الثانية من قوافل الخير من مقر كايرو فستيفال سيتي – التابع لمجموعة الفطيم العقارية، ضمن حملة إفطار صائم 2021 والتي تهدف إلى توفير الإمداد الغذائي اللازم لأكثر القرى والنجوع المصرية احتياجاً."

وأضاف عز الدين: "جاءت تلك الحملة لتؤكد أهمية تضافر جهود أذرع المثلث الذهبي للتنمية المستدامة في مصر، المتمثل في القطاعي العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وحرصت مجموعة الفطيم العقارية على المساهمة في هذا العمل الإنساني كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تجهيز موقع خاص بمقر كايرو فستيفال سيتي، لإتمام عمليات التعبئة والتغليف على أكمل وجه آخذين بعين الاعتبار أقصى معايير السلامة والأمان ومراعاة التباعد الاجتماعي."