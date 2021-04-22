كيف تطورت الجهود الدولية نحو الحفاظ على الأرض؟ ..برلماني يجيب

قال دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة , إن المجهودات الدولية للحفاظ على البيئة اختلفت على مدار السنين وتم وجود حلول لعدد من مشكلات البيئة ،والتى بدأت من ثقب الأوزون .

وأضاف "نصير" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن" ، المذُاع على قناة "إكسترا نيوز" ،أن المؤتمر الخاص بيوم الأرض الذى عقدته أمريكا اليوم سوف يظهر نوايا الدول فى المشاركة فى مشكلة الاحتباس الحرارى, والتغيرات المناخية بصفة خاصة والاتفاقية العالمية للبيئة بصفة عامة, موضحا أن الاجتماعات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الانبعاثات الكربونية سوف تناقش مع الدول الفائدة الاقتصادية التى ستعود عليها من المشاركة فى بدايات التغير المناخى .

و أكد "عضو البرلمان العالمي للبيئة", أن هناك مؤتمر مرافق لمؤتمر اليوم الخاص بيوم الأرض سوف يعقد قريبا يوضح كيف ستحصل الدول على مكاسب من خلال مشاركتها فى التغيرات المناخية.

وأشاد " نصير " ، بالمجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية و قيامها بالعديد من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة للقرى وإنشاء المدن و الطرق الجديدة ،والتى سوف ينتج عنها تحسين تلوث الهواء ووجود مناخ و بيئة جيدة لمصر بالكامل.

و تابع : " أن محطة الطاقة الشمسية التى تم إنشاؤها فى أسوان تعد الأكبر فى العالم ,متمنيا أن موتمر اليوم يناقش كيف سيتم دعم الدولة النامية و التي منها مصر للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ونوه ،أن الفيروسات تنشط نتيجة لتلوث البيئة وفى مقابل ذلك تضعف مناعة الإنسان ,مؤكدا أنه يتم الآن وضع أجندة جديدة لمعرفة الكمية التي ستساهم بها كل دولة لتقليل الانبعاثات الكربونية,وغازات الاحتباس الحراري لكى لا تزيد درجة حرارة الأرض عن 2% درجة مئوية.