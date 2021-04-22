بالتعاون مع وزارة الهجرة .. وفد شباب الدارسين بالخارج يزور مجلس الدولة للتعرف على تاريخه

استقبل رئيس مجلس الدولة، وفدًا من شباب المصريين الدارسين بالخارج، في زيارة للمجلس، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار الدكتور سمير عبدالملاك الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لتعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، في تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

ومن جانبه رحب رئيس مجلس الدولة، بالسفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة ووفد شباب الدارسين بالخارج، قائلا إن قضاة مجلس الدولة يتابعون بإعجاب شديد مجهودات وزارة الهجرة نحو إدارة ورعاية شئون المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية ويدعم الروابط القومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء أهداف التنمية المقررة، وواحد من بين هذه الأهداف يتمثل في تعريف وربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن زيارة وفد شباب الدارسين بالخارج للمجلس تأتي انطلاقا من مسئوليتنا تجاه هذه الفئة، لإمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن من تنمية وتطور في كافة المجالات فضلا عن تعريفهم بأهم المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، ونستهدف خلال هذه الزيارة تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات و تحقيق العدالة الإدارية الناجزة للسادة المواطنين.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لرئيس مجلس الدولة، على دعوته لزيارة وفد شباب الدارسين لمقر مجلس الدولة بهدف تعريفهم بتاريخ المجلس ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج، التي تستهدف ربطهم بوطنهم الأم ودمجهم في الجهود المبذولة للدفاع عن مصر خارجيا وتصحيح الصورة المغلوطة التي يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن، والرد على كافة ما يدور في أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة.

وأكدت الوزيرة أن من بين أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، خلق قنوات اتصال مستمرة بين أعضاء المركز بعضهم البعض، للعمل على التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، وتجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية، ما يعكس رؤية وإيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض.

وقد بدأت الزيارة بجولة في قصر الأميرة فوقية المقر التاريخي لمجلس الدولة، ثم تلاها عرض تقديمي لمجلس الدولة كما شملت جولة تفقدية داخل ديوان عام مجلس الدولة وزيارة بعض قاعات المحاكم، مع تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.