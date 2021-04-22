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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للتوسع في مجالات الطاقة|وزير الكهرباء يلتقي سفير بلجيكا وممثلي "DEME"

صدى البلد

استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرانسوا كونيه Franҫois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة وممثلى شركة DEME البلجيكية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وبلجيكا.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال، وفى إطار التوجه العالمى للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ تمشياً مع إستراتيجية 2035/2050


أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء،.


وأكد على رغبته فى الإستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال الهيدروجين الأخضر مشيراً إلى اتفاق نوايا الذى تم توقيعه بين الشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وشركة أبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ مع تحالف شركة DEME  البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم ، ونظراً لموقع جمهورية مصر العربية المتميز والثراء الواضح الذى تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال ، والعلاقات المتميزة بين البلدين ، وكذلك استكمالا لقصص النجاح التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها فى مجال الطاقة المتجددة .


أكد الدكتور شاكر على إهتمام القيادة السياسية من سرعة الإنتهاء من المناقشات ودراسات الجدوى المبدئية لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة نحو التوسع في هذا المجال وصولاً الى امكانية التصدير  
وقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الشكر لشركة DEME على الجهود المبذولة والالتزام بالجدول الزمنى للبدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو انتاج الهيدروجين الاخضر
وأكد الملا اننا على الطريق الصحيح حيث ان الخطوات الحالية تتماشى مع الإسترتيجية المصرية من أجل أن تكون مصر مركز محورى للطاقة .
وأكد فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’ Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة على رغبة الحكومة البلجيكية فى دعم وتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق أهدافها  واستخدام الهيدروجين
وجدير بالذكر أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

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