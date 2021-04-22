استمرار العمل بمراكز الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين يومي الجمعة والسبت

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لهم في ٣٠ أبريل الجاري، تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة ، ومأمورية الشركات المساهمة بالأسكندرية ، ومأمورية استثمار القاهرة ، ومأمورية إستثمار الأسكندرية ، ومأمورية إستثمار الأقصر )، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية ومساء بعد الإفطار وكذلك استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين.

وتفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين من الأشخاص الإعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.