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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحبيب الجفري فى ذكرى العاشر من رمضان: الحرب لا تزال مستمرةً

الحبيب على الجفري
الحبيب على الجفري

نشر الحبيب على الجفري، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، صوراً لأبطال حرب 6 أكتوبر وذلك فى ذكرى العاشر من رمضان، تتضمن صورة المجند المصري محمد العباسي، أول من رفع علم مصر على خط بارليف، وصورة لأمير الشهداء إبراهيم الرفاعي، والشهيد محمد مسعد أول شهيد فى حرب أكتوبر، وكلا من شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وشعبه ومنهم الشهيد أحمد منسي، والشهيد محمد مبروك . 

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وقال فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، في ‫العاشر من رمضان عبر خير أجناد الأرض القنال صيامًا مكبّرين.

وأشار الى أن الحرب لا تزال مستمرةً، والاستهدافُ لا يزال قائمًا؛ وإن تغيرت طبيعة المعارك، وتلونت الأدوات المنفذة، مستشهداً بقوله تعالى{ويَمكرونَ ويمكرُ اللهُ واللهُ خيرُ الماكرين}.

وتابع قائلاً: العبور لا يزال يتجدد {ولَينْصُرَنَّ اللهُ مَن ينصرُهُ إنّ اللهَ لَقويٌ عزيزٌ} {وإنّ جُندَنا لَهُمُ الغالبون، مُشيراً الى ‬ ‫#الاختيار‬ ‫#الاختيار2‬. 

حرب 6 اكتوبر ذكرى العاشر من رمضان العاشر من رمضان الحبيب الجفري أول شهيد فى حرب أكتوبر الشهيد محمد مبروك الشهيد أحمد منسي

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