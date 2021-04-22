تعاون جديد بين الكاف والاتحاد الأوروبي فى ولاية موتسيبي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حضور رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي لفعاليات الجمعية العمومة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح الكاف خلال موقعه الرسمي اليوم الخميس أن موتسيبي برفقة الأمين العام للاتحاد الافريقي فيرون موسينجو قد حضرا الجمعية العامة العادية رقم 45 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 إبريل 2021 في مونترو، سويسرا.

وأكد الكاف أن موتسيبي حرص على الحديث مع ألكسندر تشيفرين من أجل بحث سبل التعاون بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي خلال الفترة القادمة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت تنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمي.



وعلى الجانب الأخر ، قرر الكاف إقامة مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيرى وذلك فى ظل انتشار معدل إصابات فيروس كورونا بقوة خلال الفترة الماضية .

وكانت الفترة الماضية شهدت اقترحات داخل الكاف بشأن إمكانية عودة الجماهير من جديد فى البطولة الإفريقية خلال الفترة المقبلة ولكن ارتفاع إصابات كورونا وانتشار الفيروس بشكل موسع خلال الفترة القليلة الماضية أدى إلى رفض الفكرة بشكل كامل وتقرر استمرار البطولة دون أى حضور جماهيري واقتصار لحضور فى المباريات على " الدعوات " وكبار المسئولين فقط لا غير .

واستقر الكاف على تطبيق خاصة الفيديو "الفار" بمنافسات دورى أبطال أفريقيا بداية من الدور ربع النهائى المقبل .

وشكل الكاف عدد من اللجان من أجل فحص الملاعب المختلفة المستضيفة لمباريات ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر خوضها خلال شهر مايو المقبل .