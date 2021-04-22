تفاصيل جلسة نهاية الاسبوع في البورصة المصرية

ارتفع رأس المال السوقي بنحو 215.6 مليون جنيه، اليوم الخميس في جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 654.4 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدى البلد هبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.21%،ليغلق عند مستوى 10،600.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.4%، ليغلق عند 12،893.34 نقطة.

بينما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2،011.75 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.51 %، ليغلق عند مستوى 2،942.05 نقطة.

وإضافة رمسيس صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.97 %، ليغلق عند مستوى 2،041.02 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة0.64% ليغلق عند مستوى 1،684.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 4،102.57 نقطة وسيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بنحو 855.7 الف جنيه، 11.7 مليون جنيه على الترتيب.

وأشارت حنان رمسيس ان اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 12.5 مليون جنيه.