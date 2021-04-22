3 طرق طبيعية لجعل أسنانك أكثر بياضا

طرق طبيعية لجعل أسنانك أكثر بياضًا في المنزل إذا استخدمناها بشكل صحيح إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

1. الزنجبيل والملح



كل ما تحتاجينه:

الزنجبيل والملح والليمون

طريقة الاستخدام:

تطحن قطعة صغيرة من الزنجبيل ويمكن عمل ذلك بمبشرة.

خذ ربع ملعقة صغيرة من الملح وأضفها إلى الزنجبيل.

قطعي شريحة من الليمون ، اعصري العصير في الخليط واخلطيهم جيدًا مرة أخرى

. ضعيه بفرشاة أسنان.

2. ملح ابسوم

كل ما تحتاجه: ملح ابسوم ، ماء

طريقة الاستخدام:

اخلطي الملح والماء في أجزاء متساوية. قلّب حتى يذوب الملح تمامًا. ضعي الخليط على أسنانك بفرشاة أسنان. يمكنك أيضًا الغرغرة بها ثم شطف فمك بالماء النظيف.

3. أوراق النيم

كل ما تحتاجه: أوراق النيم ، ماء

طريقة الاستخدام:

احضر أوراق النيم في وعاء من الماء حتى تغلي. قم بتصفيته حتى يصبح السائل نظيفًا. دعها تبرد وتغرغر بالمحلول الناتج.

4. أوراق النعناع وزيت جوز الهند



كل ما تحتاجينه : أوراق نعناع ، زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام:

تطحن الأوراق وتضاف إلى زيت جوز الهند .

اخلطي جيدا وضعي الخليط على أسنانك بفرشاة أسنان.

لا تستخدم الكثير من النعناع ، 3-5 أوراق أكثر من كافية.