خير بلدنا..منافذ لبيع اللحوم باسعار مخفضة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فتح منافذ "خير بلدنا" لطرح اللحوم الحمراء البلدية بأسعار مخفضة في مركزي الخارجة والداخلة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إنه جرى فتح منفذين لطرح اللحوم الحمراء بسعر 90 جنيهًا أمام المواطنين، بواقع منفذ في مدينة الخارجة والثاني بمركز الداخلة، ضمن خطة المحافظة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام الجماهير طوال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف الزملوط، أنه جاري فتح 3 منافذ أخرى بمراكز بلاط والفرافرة وباريس لطرح اللحوم والمواد التموينية بأسعار مخفضة أمام مواطني هذه المراكز الإدارية.

جدير بالذكر، أن أسواق محافظة الوادي الجديد، تشهد الفترة الحالية طرح اللحوم الحمراء البلدية بسعر 120 جنيهًا للكيلو جرام.

من جانب اخر قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فتح مسجد حي "ميتالكو" بمدينة الخارجة خلال شهر رمضان المبارك، بعد إجراء أعمال صيانة عاجلة وذلك استجابة لمطلب أهالي الحي.

ووجه الزملوط، بسرعة صيانة المسجد وفتحه مؤقتًا خلال شهر رمضان لخدمة الأهالي وكبار السن من أهالي الحي، مشيرًا إلى البدء في أعمال إحلاله وتجديده بعد انتهاء شهر رمضان ضمن خطة المحافظة لتطوير وإعمار عدد من المساجد.

من ناحية اخري سلم المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عقود أراضي عيون الشباب بواقع ٢ عين لعدد ٢٠ شابا من أبناء قرية البشندي وذلك بمقر مركز شباب القرية، وفي إطار الدفع بعجلة التنمية لدى الشباب الجادين في الحصول على فرصة عمل.

وقال جبالي، في بيان صحفي له، إن هذه الفعالية تأتى في إطار دعم جهود التنمية للشباب الجادين في الحصول على فرصة عمل، مشيرًا إلى استعداد المركز برعاية اللواء محمد الزملّوط، محافظ الإقليم، لتوفير وتذليل العقبات والصعاب التي تواجههم لمتابعة حياتهم وبناء مجتمعاتهم بما يخدم صالح العملية التنظيمية لرقي ونهضة المشروعات الزراعية وتكافؤ الفرص لدعم مسيرة التنمية والإنتاج بالمركز.

وأقيمت الاحتفالية وسط أجواء احترازية مشددة والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين جميع الأطراف المشاركة. وذلك بحضور منتصر منصور نائب أول مركز بلاط، وأحمد نصر مدير الشئون القانونية بالمركز، والمهندس ماهر حسين رئيس الوحدة المحلية لقرى البشندي، وعدد من قيادات مركز بلاط ومجلس إدارة مركز شباب البشندي