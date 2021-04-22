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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار .. أبرز الأعمال الفنية التي وثقت نصر أكتوبر

الأوسكار
الأوسكار

 نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو التالي:

 

حلاقة النمر جامدة عليك ... محمد إمام يداعب احمد سعد عبر انستجرام
 

نشر الفنان محمد إمام صورة للنجم احمد سعد  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق محمد امام علي الصورة قائلا : النجم الكبير #احمد_سعد حلاقة #النمر،شكلها جامد جداً عليك .

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

 

بدء العد التنازلي.. كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار
 

اقترب موعد الحفل  السنوي الذي ينتظره عشاق السينما حول العالم لمعرفة أي الأعمال الفنية ستنال أكبر الجوائز وستتوج جهود صناعها أمام الجميع، في النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تأجل موعده هذا العام من فبراير إلى 26 أبريل بسبب جائحة كورونا.

 

في ذكرى العاشر من رمضان.. أبرز الأعمال الفنية التي وثقت النصر

 

يحتفل الشعب المصري، اليوم الخميس 10 رمضان، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ونستعرض لكم أبرز الأعمال الفنية التي جسدت النصر في حرب أكتوبر من خلال التقرير التالي:

اليوم .. علي الهلباوي يحيي حفل إنشاد على مسرح ساقية الصاوي

 

يستعد المطرب والمبتهل علي الهلباوي، لإحياء  حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى تزامنًا مع فعاليات الساقية في رمضان الساعة 9 مساءً اليوم الخميس 22 أبريل.

 

مسلسل «وكل ما نفترق» الحلقة 9 .. قتل رضيع ريهام حجاج
 

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "وكل ما نفترق" العديد من الأحداث المشوقة حيث وجدت مأمونة “ريهام حجاج” إبنها الرضيع غارقاً في دمائه داخل مغارة الغولة.



 

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