عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم أخذ إبر الأنسولين أثناء الصوم؟ الإفتاء توضح

حقن الأنسولين
حقن الأنسولين

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم أخذ إبر الأنسولين أثناء الصوم حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنها يجب أن تؤخذ قبل تناول الطعام بنصف ساعة؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز أخذ حقن الأنسولين ولا مانع من استعمالها، لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"أنه يجوز أخذ إبر الأنسولين قبل المغرب بـ5 دقائق أو نصف ساعة كما قال الطبيب ولا شيء في ذلك.

هل يفطر البنج في الصيام
ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول" هل غاز التخدير يفسد الصيام".

 

وأجاب "علام"، في فتوى له، بأن غاز التخدير (البنج)، إذا كان عبارةً عن سائلٍ مخدرٍ مصحوبٍ بهواء مضغوط كان مفطرًا.

حكم أخذ الحقن في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف: الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان لا يبطل الصوم

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع الحقن التى لا تؤخذ إلا عن طريق الوريد أو العضل فهى لا تفطر.

 

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟»، أن الذى يفطر من الحقن هو الحقنة الشرجية لأنها تدخل الى الجسم من منفذ منفتح وبالتالى حقن الفيتامين او المسكنات لا تفطر.

إبر الأنسولين حقن الأنسولين الصوم دار الإفتاء المصرية فتاوي وأحكام

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف "ماذا قصد بوتين في تحذيره من تجاوز الخطوط الحمراء مع روسيا"

الصحة: تسجيل 872 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 48 وفاة

الليلة.. بيان جديد من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

لأول مرة في التاريخ.. ناسا تنجح في إرسال طائرة إلى كوكب المريخ

لمحبي الـ هاتشباك .. كيا تكشف عن نسخة جديدة من سيراتو الشهيرة صور

بعد أيام من كشف أرقام هواتفهم.. فضيحة تسريب بيانات جديدة تثير غضب مستخدمي فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كواليس طرد محمد طلعت عقب استبداله أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ