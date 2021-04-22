اخبار التعليم.. شوقي ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس.. جامعة القاهرة تحصل على شهادة «الآيزو»..إعلان نتيجة أول بروفا لـ امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :



وزير التعليم يناشد طلاب المدارس المذاكرة من المنزل عبر مكتبة دروس قناة مدرستنا



عبر الواي فاي .. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على مدارسهم لتأدية الامتحان التجريبي الثالث والأخير



اليوم.. بداية ذروة زخة شهب القيثارة في سماء القاهرة

إعلان نتيجة أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة .. اليوم





شاهد.. قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من رمضان

طلاب إعلام القاهرة ينظمون ورشا تدريبية اونلاين تحت اسم "edufi career"



تبدأ الاثنين المقبل .. ننشر جدول مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس

جامعة القاهرة تحصل على شهادة «الأيزو» في نظم الإدارة وجودة التعليم





بـ 100 جنيه.. منصة حصص مصر توفر نماذج لتدريب طلاب المدارس على امتحانات أبريل



التعليم العالي : مصر تحصل على ميداليتين في معرض بيروت الدولي للابتكار



وزير التعليم: مغرضون روجوا لشائعة إلغاء امتحانات أبريل لإثارة البلبلة

بالصور .. هدوء في لجان الامتحان التجريبي الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة

التعليم: الامتحان التجريبي الثالث مر بشكل جيد.. وإعلان نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم





التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من جامعة بروما للعام الدراسى 2021/2022



تربية رياضية حلوان تطلق أنشطة طلابية أونلاين حرصا على صحة الطلاب



تعليم الفيوم ينظم ندوة تثقيفية عن أهمية التطعيم بلقاحات كورونا



جامعة الإسكندرية: تحقيق 12 هدفا للتنمية المستدامة في تصنيف بريطاني شهير



المنح والتسهيلات والسياحة التعليمية.. أسباب تجعل مصر مقصدك الأول للدراسة بها



شاهد.. أسباب وشروط تغيير المسار التعليمي لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية



أول فنان مصري يشارك بمعرض إندونيسيا الدولي عضو هيئة تدريس بتطبيقية حلوان



مدير مركز التميز بجامعة حلوان يكشف خطط المركز لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة

