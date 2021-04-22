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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عادل العمدة: الثغرات التى فتحت فى برليف كانت تتطلب 76  قنبلة ذرية

ذكرى العاشر من رمضان
ذكرى العاشر من رمضان

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا,إن الشعب المصرى قدم ملحمة بطولية رائعة يخلدها التاريخ ونتذكرها فى ذكرى السادس من أكتوبر, والعاشر من رمضان من كل عام ,مضيفا أن القيادة السياسية فى هذا التوقيت استطاعت خداع الداخل ومن ثم استطاعت أيضا أن تخدع الخارج .

وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على قناة" إكسترا نيوز" ,أن الدولة المصرية بكافة عناصرها و ليست القوات المسلحة فقط ، استطاعت ان تتخذ الإجراءات التي تكفل وصول المقاتل المصرى إلى درجة الأحتراف وخداع العدو بأن لا حرب و الذى أدى إلى النجاح.

وأوضح "مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا",أن الثغرات التى فتحت  فى الساتر الترابى من خلال ترومبات مياه القناة كانت تتطلب 76  قنبلة ذرية لفتحها  ,مؤكدا أن  كيفية استيراد تلك الترومبات ووصولها إلى أماكن التنفيذ تلك الفكرة كانت لمقاتل مصرى و أنها ملحمة لابد أن تدرس.

وأشار " العمدة" ،إلى أن ما حدث فى ذكرى السادس من أكتوبر يجعلنا دائما نشعر بالفخر تجاه قواتنا المسلحة و قدراتنا القتالية و كيف تتطور دائما . 

 

ذكرى العاشر من رمضان حرب اكتوبر اخبار التوك شو القوات المسلحة أكاديمة ناصر القيادة السياسية

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