بوتين: ملتزمون بخفض الانبعاثات وتقليل الغازات الدفيئة بحلول 2050

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن موسكو تشجع جميع الدول للاعتماد على تكنولوجيات جديدة ترتكز على انبعاثات كربونية منخفضة.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في قمة المناخ الافتراضية اليوم الخميس، أن روسيا تسعى لإيجاد حلول لمشكلة الاحترار العالمي، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن تقليص الانبعاثات بحلول 2050 سيساعد في خفض درجة حرارة الكوكب، مؤكدا أن روسيا لديها تغيرات جذرية في الصناعات الروسية منذ عقدين.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ملتزمة بخفض انبعاثات الميثان وتقليل الغازات الدفيئة بحلول عام 2050.

وانطلقت اليوم الخميس، قمة المناخ الافتراضية التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 40 من قادة العالم، في "يوم الأرض".

وقال الرئيس جو بايدن، خلال القمة الافتراضية، إن اقترح استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة، مؤكدا استعداد بلاده لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأضاف بايدن أنه يجب وضع حد للانبعاثات التي تؤثر على الصحة، ووعد بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي.

وأشار إلى أنه يجب التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة للانبعاثات الكربونية على صحة شعوب العالم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمثل أقل من 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، مؤكدا أن قمة المناخ هي الخطوة الأولى للوصول لمستقبل آمن ومزدهر.

وأكد بايدن: "إذا فشلنا في تخفيض مستوى التلوث بالكربون سنصل إلى نقطة اللاعودة".

من جانبه، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن بايدن يولي اهتماما كبيرا بقضية المناخ، خاصة أن العالم يواجه تغيرات مناخية شديدة.

وأكدت أن الوضع المناخي على المناطق الساحلية يزداد سوءا، مشددة على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحشد مواردها في مواجهة تغير المناخ، مؤكدا ان كل الدول تعاني من التغير المناخي.