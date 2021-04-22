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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد صرف مكافأة الامتحانات

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن انتهاء إجراءات صرف مكافآت الثانوية العامة والدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2019/ 2020، بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بدءًا من اليوم وحتى 28 أبريل الجاري عن طريق ماكينات الدفع الإلكتروني بالمحافظة.

أوضح النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أنه من المقرر بدء صرف قيمة مكافأة الامتحانات بإدارتي (الخارجة – باريس) التعليميتين يوم الأربعاء الموافق 28 من أبريل 2021، تزامنًا مع انتهاء أعمال الصرف والدفع الإلكتروني بإدارات (بلاط – الداخلة – الفرافرة)، من المبالغ المستحقة لجميع المعلمين خلال الساعات القليلة المقبلة، معرًبا عن بالغ اعتذاره لتأخر الصرف لظروف فنية غير مقصودة.

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وأعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن فوز قطاع التعليم بالمحافظة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم، والتي جرى تنفيذها عبر برنامج "زووم"، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصا على سلامة الجميع.

وقال النيلي، في بيان اليوم، إن التلميذة دعاء عادل زين الدين على، من مدرسة "موط الابتدائية الجديدة"، بإدارة الداخلة التعليمية، حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالمستوى الثاني من مجالات المسابقة وتتضمن حفظ من سورة يونس وحتى سورة الناس وحفظ ٢٠ حديثًا الأولى النووية وتفسير جزئيين.

وأوضح النيلي، أنه سيجري تكريم التلميذة الفائزة ومنحها جائزة مالية قيمة، خلال اليومين المقبلين، موجهًا التهنئة والتقدير لأسرة التلميذة لحصولها على هذا المركز المتقدم والذي يعد فخرًا لجميع أبناء المحافظة.

وشارك  الطالب جورج محب شنودة، بإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، مع زملائه الطلاب الاحتفال بشهر رمضان المعظم ضمن خطة الأنشطة بقطاع التعليم بالمحافظة.

وقال «النيلي»، إن العديد من طلاب المديرية حرصوا على إلقاء القصائد الشعرية والفقرات الغنائية وقراءة القرآن وصناعة الفوانيس ابتهاجًا وفرحة بالشهر الكريم على طريقتهم الخاصة في ظل الأحداث الجارية.

وأكد، تفاعل طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة في الاحتفال بحلول شهر رمضان، بمجموعة من الأعمال الفنية والرسومات وقراءة تلاوة القرآن والأغاني الخاصة بهذا الشهر الكريم.

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