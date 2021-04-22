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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط ٤٠٠٠ لتر سولار مدعم في مصنع ملح

صدى البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملة على المصانع والشركات و المواد البترولية حفاظا على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

ونفذت  إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة  حملات ، أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة الملح بالمنطقة الصناعية الرابعة يقوم بتجميع 4000 لتر سولار مدعم داخل تانك ارضى دون الحصول على تصريح الجهات المختصة.
 

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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وفي سياق منفصل، قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، إن لجان استقبال القمح المحلي استقبلت 3,287.147  طن قمح، أول أيام توريد القمح.  

وأضاف "سعد الله"، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية استعدت بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة، طبقًا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية ، وجهزت المديرية صومعة برج العرب وكينج مريوط والعامرية والصبحية، إضافة إلى هناجر الأرض الزراعية وشونة القطن. 

وأنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة استعداداتها لموسم توريد القمح المحلي، بتشكيل عدد ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة من المزارعين.

وأفادت مديرية التموين بالإسكندرية في بيان لها اول أمس الثلاثاء أن اللجان يترأسها عضو من مديرية التموين وبعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.  

وأضاف البيان أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية بعض العاملين المعنيين.  ومن المقرر توريد الأقماح إلى صومعة برج العرب التي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام التي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.  

ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا من  العام ٧٤٧٠٢ فدان.

الاسكندرية مديرية التموين المواد البترولية الدعم المقدم المصانع والشركات حملات مكبرة

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