بايدن: هناك فرصة لخلق ملايين الوظائف في عمليات مكافحة تغير المناخ

أشار جو بايدن ، الرئيس الأمريكي ، إلى جهوده للتصدي من أزمة المناخ ، فيما يعمل في خلق وظائف بديلة من التكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة .

ووجه " بايدن " خلال مؤتمر صحفي " انطلاق قمة المناخ الافتراضية " ، كلمة للذين يشاركون في هذا المؤتمر ، قائلاً: قيادتكم في هذه القضية هي بمثابة للتصريح الشعوب في بلادكم ، وللشعوب في كل بلد بأننا مستعدون لمواجهة هذه اللحظة .

وتابع الرئيس الأمريكي ، أن ضمن اتجابتنا المناخية ، يكمن محرك استثنائي لخلق الوظائف جاهز للإطلاق ، ولهذا السبب اقترحت استثماراً ضخماً في البنية التحتية الأمريكية ، والإبتكار الأمريكي للإستفادة من الفرص الاقتصادية التي يقدمها التغيير المناخي " .

وأكد "بايدن " ، أن هناك فرصة لخلق ملايين الوظائف في إطار عمليات مكافحة تغير المناخ .