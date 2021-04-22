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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس وزارة الصناعة يجدد اعتماد معمل قياس جودة العمليات الرطبة بـ الفنون التطبيقية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قام المجلس الوطني للاعتماد بوزارة الصناعة والتجارة EGAC بتجديد اعتماد معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان وذلك على المواصفة القياسية ISO 17025 : 2017.

 

ويعتبر المعمل معتمدًا في مجموعة من الاختبارات التي تقيس ثبات اللون للعوامل المختلفة، وذلك في ظل دعم ورعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الأستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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وقدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التهنئة لكلية الفنون التطبيقية لحصولها على هذا الاعتماد مؤكدًا علي تفرد جامعة حلوان وكلياتها والمعامل المتخصصة بها التي تتميز بتقديم خدمات مجتمعية فريدة من خلال كوادر من أعضاء هيئة التدريس يقومون بالإشراف على هذه المعامل لتكون بيت خبرة ومركزًا متخصصا للابحاث والاختبارات. 

وأوضحت  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن المعمل يعد الثانى المعتمد على مستوى جامعة حلوان. 

هذا ويدير المعمل الأستاذة الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، والأستاذة الدكتورة هالة شوقي المدير الفني، والأستاذة الدكتورة جيهان شكرى مدير الجودة ويقوم معمل جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بقياس شدة ثبات اللون على الأقمشة المصبوغة والمطبوعة للعينات المختلفة ، وأيضا قياس تركيب الألياف ونوعها الي جانب اختبارات قياس الاس الهيدروجيني للسوائل وقياس اللزوجة للسوائل وقياس شدة اللون للأقمشة ، وقد تم تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة وهو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر وأفريقيا ويعد المجلس الوطني للاعتماد هو الوحيد في الشرق الأوسط المسئول عن اعطاء الاعتماد لمعامل الاختبارات، هذا ويستقبل المعمل العينات لقياسها لكافة الاختبارات المتاحة. 

وقدمت كلية الفنون التطبيقية الشكر للاستاذة الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، ولفريق العمل، ا د هالة شوقي المدير الفني للمعمل، ا د جيهان شكري مدير الجودة بالمعمل، ا د عبير إبراهيم نائب مدير الجودة، ا د شريف حسن وا.د. داليا فكرى، ا د جاكلين إبراهيم، ا. م. د مي شاهين، ا م د الأمير أمام، م. م سليمان رمضان، م سارة عمارة، م هاجر جمال، م شيماء صلاح، وذلك تقديرا لجهودهم وعملهم المتميز والمتفاني بالمعمل. 

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم الدراسات العليا والبحوث اخبار التعليم

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