أحمد ناجي : خطأ الشناوي " عادي " وسموحة فريق كبير

علق أحمد ناجي مدرب حراس المرمي نادي سموحة، على فوز فريقه على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادي عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وقال ناجي عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم ": "الحمد الله على الفوز بالأمس على الأهلي، الفوز جاء بعد تعثرات كثيرة وبعد 12 تعادلا في الدوري".

وأضاف مدرب سموحة : "اذا حققنا الفوز في مباراتين او ثلاثة مباريات كنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري المصري".

وتابع أحمد ناجي : "نمتلك حارس مرمى كبير دولي، كنا نتوقع انضمامه للمنتخب في المعسكر الماضي".

وعن خطأ الشناوي، قال أحمد ناجي : "إن الشناوي حارس كبير والخطأ مشترك مع مدافعي الأهلي، مضيفا أن أكبر حراس في العالم يخطئون".

وأوضح:" كان من المفترض أن يبدأ على لطفي المباراة بدلا من الشناوي خاصة أنه خارج من فورمة وثقة كبيرة عقب تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك".

وعن وقوع المنتخب الأوليمبي في مجموعة الموت علق أحمد ناجي قائلا:"المنتخب لو هيتم الاستعانة بثلاثة لاعبين كبار سيكون محمد الشناوي من ضمنهم، بسبب امتلاكه خبرات كبيرة، وبجانب محمد صلاح من الممكن أن يضم أحمد حجازي".

