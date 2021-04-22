خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطي عتبة الـ 8000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 8450 إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد لـ 1010304 حالة.

كما سجلت الصحة العراقية، 30 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 15128 حالة.

فيما رصدت الصحة العراقية تعافي 6872 مصاباً للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلي 884181 حالة.

كما أجرت الصحة العراقية، 50382 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد إلي 8989021 حالة.

