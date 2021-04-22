عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطي عتبة الـ 8000 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 8450 إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد لـ 1010304 حالة.

كما سجلت الصحة العراقية، 30 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 15128 حالة.

فيما رصدت الصحة العراقية تعافي 6872 مصاباً للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلي 884181 حالة.

كما أجرت الصحة العراقية، 50382 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد إلي 8989021 حالة. 
 

وزارة الصحة العراق إصابة جديدة دولة عربية كورونا 24 ساعة

موضوعات متعلقة

العراق .. تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى اشعار آخر

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية

بعد حادث طريق السويس .. تعرف على أكثر 5 سيارات أمانا في العالم

صورة لا تراها إلا في مصر.. قبطى ومسلم يوزعان وجبات غذائية على مرضي مستشفيات دمياط

عادل العمدة: الثغرات التى فتحت فى برليف كانت تتطلب 76  قنبلة ذرية

الرئيس السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة

السيسي يستعرض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

د. أحمد سعد يكتب: هل كانت العاشر من رمضان.. مجرد حرب عسكرية؟

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ