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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٨ متسابق .. جامعة سوهاج تختار شعار منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية

صدى البلد

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية، للإعلان عن نتيجة مسابقة اختيار شعار لمنتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية لإستخدامه في الترويج والتسويق لمنتجات المركز بالجامعة.

وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم  بحضور كل من  الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، الدكتور عبدالناصر ياسين عميد كلية الآثار، الدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، الدكتور رهام فاروق مدير وحدة العنف ضد المرأة، وأحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، وجيهان علي ربيع عضو مجلس إدارة بالمركز.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن اختيار الشعار جاء نتيجة للمسابقة التي نُظمت خلال الفترة من ٢٥ مارس وحتي الأول من أبريل الحالي، مضيفاً أن الاختيار تم طبقاً لمعايير محددة منها التناسب اللوني ومدي الملائمة لطبيعة منتجات المركز، مدي التوظيف للتطبيقات التكنولوجيا، وأهمية تناسب الحجم ووضوح الدلالة.

وأيضاً التناسب بين عناصر تصميم الشعار، وذلك لتصميم شعار مبتكر للمركز يعبر عن الحرف التراثية والبيئية بمحافظة سوهاج والجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم منح الفائز مبلغ وقدره ٢٠٠٠ جنيه وشهادة تقدير.

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ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام محمد، أن المسابقة  تقدم لها ١٨ متسابق بشعارات مبتكرة ومميزة، وقد أسفرت النتائج عن فوز المتسابق أيمن منصور نصر مصمم جرافيك والحاصل علي بكالوريوس إدارة منشآت صناعية بالمعهد العالي للعلوم الإدارية، والذي  انطبقت عليه جميع الشروط، موضحة أن لجنة التحكيم وافقت بالإجماع على اختيار الشعار لمنتجات المركز.

ومن الجدير بالذكر أن الفائز بتصميم الشعار سيوقع على إقرار بالملكية الفكرية للشعار وأنه غير مقلد أو مقتبس من شعارات أخرى.

سوهاج جامعة سوهاج علي ربيع تكنولوجيا الحرف اليدوية التراث

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