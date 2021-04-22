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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يطلب مهاجمين جدد لـ الزمالك خلال الانتقالات المقبلة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد طلب  التعاقد مع ثنائي هجومي سوبر في الموسم المقبل.

وأشار المصدر ان رؤية كارتيرون لان الفريق يعاني في الخط الأمامي وعدم وجود مهاجمين مقنعين للفريق بالشكل المطلوب وهو ما أثر بشكل سلبي خلال الفترة الماضية وسيكون أحدهما أجنبي على حساب المغربي حميد أحداد والذي لم يترك أي بصمة حتى الآن.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة مهمة للغاية.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أمام الأهلي في مباراة القمة الأخيرة.

الزمالك نادي الزمالك كارتيرون

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