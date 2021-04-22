حافية القدمين.. رانيا منصور تخطف الأنظار عبر انستجرام

رانيا منصور بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة رانيا منصور؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت رانيا منصور حافية القدمين بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية قميص ابيض شفاف و بنطلون جينز .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.