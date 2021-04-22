بحضور قيادات الزراعة.. افتتاح موسم حصاد القمح بالقليوبية.. فيديو

تم افتتاح موسم حصاد القمح بمحافظة القليوبية، اليوم الموافق الخميس 22 من ابريل الجاري، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الي جانب حضور قيادات مختلفة من الارشاد الزراعي بمحافظة القليوبية والقناطر الخيرية.

وتحدث الدكتور عباس الشناوي الي عدسة "صدي البلد"، قائلًا أن محصول القمح لهذا العام محصول مبشر للخير، ويوجد هدف استراتيجي للدولة المصرية وهو التوسع في زيادة أراضي زراعة القمح والتوسع في المحصول وانتاجه.

وأكمل عباس الشناوي أنه تم زرع 3.4 مليون فدان من محصول القمح، وبدأ اليوم موسم الحصاد للمحصول، كما يوجد ملف ترشيد استهلاك المياه الذي يتم الاهتمام به من قبل وزارة الزراعة، وبالفعل تم ترشيد استهلاك المياه داخل أكثر من 30 فدان تم تنفيذهم تحت اشراف جهاز تحسين الزراعة.

وأضاف المهندس سعيد جودة، مدير عام الارشاد الزراعي، أنه يتم المتابعة من قبل الارشاد الزراعي مع المزارع منذ بداية الزرع والري والتسميد وحتي نهاية الموسم في مرحلة الحصاد، كما يوجد 146 حقل داخل محافظة القليوبية موزعة بين المزارعين بالتساوي، ويهتم الارشاد بتحقيق التوازن بين المزارع والموارد.

وعقبت سحر محمد، مدير عام الإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية، بجودة محصول القمح لهذا العام وانه انتاج أعلي من العام الماضي، وتم توفير 135 حقل ارشادي مسوي بالليزر والمصاطب، وتكمن مهمة المصاطب في تقليل استخدام المياه وارشادها، أما أهمية الليزر فتكمن في تحديد الأراضي الزراعية لتقليل المياه المستخدمة.

وأشاد محي إسماعيل، احد المزارعين بقري القليوبية، بمجهودات وزارة الزراعة مع المزارعين، وأوضح انهم تعاقدوا مع الارشاد منذ البداية لزراعة القمح، وتم توفير الات الليزر لتحديد الأراضي الزراعية، الي جانب توفير الأسمدة وكل ما يطلبه المزارع لزراعة محصول القمح.

جدير بالذكر، انه قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.

وقال وزير الزراعة، إن القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة، بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة في المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية.

وأيضا إقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة وأيضا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.