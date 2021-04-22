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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد من ٣ لـ ١٠ سنوات للمتهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا والبراءة لآخرين

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا وتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم،  والمشدد 10 سنوات لرابع وتغريمة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين آخرين. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري. 

أوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول وشرعوا في تهريب المهاجرين  إلى دولة ألمانيا بطريقة غير مشروعة،  باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة لها طابع غير وطني، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة ألمانيا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة، فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

متهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا تزوير محررات تهريب المهاجرين تهريب المهاجرين إلى دولة ألمانيا

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