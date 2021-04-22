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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الإمارات تَلزم المسافرين من الهند إجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من المغادرة

فحص فيروس كورونا
فحص فيروس كورونا

طالب طيران الإمارات  المسافرين من الهند إلى دبي إجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة على الأقل قبل المغادرة،  لافتة إلى أنه ستقبل النتائج من أي مختبر مرخص من قبل حكومة الهند شرط وجود رمز QR مرتبط بالتقرير الأصلي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية  قد أعلنت عن إجراء 203,232 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,081 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 504,872 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,565 حالة.

‌ ‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,842 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 486,920 حالة.

طيران الامارات الهند اختبار pcr وزارة الصحة الإماراتية

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