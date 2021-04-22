الملك سلمان يعلن استضافة السعودية قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

خلال قمة المناخ

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن تغير المناخ يهدد الحياة على الأرض ولا يقف عند حدود وطنية، لافتا إلى أن رؤية 2030 أطلقت تشريعات لمواجهته.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، بقمة المناخ الافتراضية التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 40 من قادة العالم، في "يوم الأرض".

وأضاف الملك سلمان، أنه خلال ترؤس السعودية لقمة الـ 20، تم تبني مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، مشيرًا إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تساهم بتقليل أكثر من 10% من الانبعاثات عالميا.

ولفت إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تساهم بتقليل أكثر من 10% من الانبعاثات عالميا، مشيرًا إلى اهتمام السعودية بالالتزام في مكافحة التغير المناخي.

ووجه العاهل السعودي، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على عقد قمة المناخ، مستطردا أن المجتمع الدولي أيد مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء.

وأوضح أن السعودية ستستضيف قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذا العام، مشيرًا إلى أن هدف المملكة الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50 % بحلول 2030.

وانطلقت اليوم الخميس، قمة المناخ الافتراضية التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 40 من قادة العالم، في "يوم الأرض".

وقال الرئيس جو بايدن، خلال القمة الافتراضية، إن اقترح استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة، مؤكدا استعداد بلاده لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأضاف بايدن أنه يجب وضع حد للانبعاثات التي تؤثر على الصحة، ووعد بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي.

وأشار إلى أنه يجب التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة للانبعاثات الكربونية على صحة شعوب العالم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمثل أقل من 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، مؤكدا أن قمة المناخ هي الخطوة الأولى للوصول لمستقبل آمن ومزدهر.

وأكد بايدن: "إذا فشلنا في تخفيض مستوى التلوث بالكربون سنصل إلى نقطة اللاعودة".

من جانبه، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن بايدن يولي اهتماما كبيرا بقضية المناخ، خاصة أن العالم يواجه تغيرات مناخية شديدة.

وأكدت أن الوضع المناخي على المناطق الساحلية يزداد سوءا، مشددة على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحشد مواردها في مواجهة تغير المناخ، مؤكدا ان كل الدول تعاني من التغير المناخي.