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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يا حبيبي يا مبروك ..آخر ما كتبه الخائن عويس عن صديقه

الضابط الخائن محمد
الضابط الخائن محمد عويس

يا حبيبي يا مبروك .. ثار رواد التواصل الإجتماعي بعد إذاعة حلقة أمس من مسلسل “الاختيار 2"، خاصة بعد مشهد إغتيال الشهيد" محمد مبروك" الذي أبكى المصريين جميعا في ليلة أمس، و بدأوا البحث عن أي شئ يدل على الضابط الخائن “ محمد عويس” الذي ساعد الإرهابيين لاغتيال صديقه. 

حالة من الغضب اجتاحت وسائل التواصل الإجتماعي، حينما وصلوا إلى حساب الضابط الخائن “ محمد عويس” عبر موقع فيس بوك، وشاهدوا ما كتبه عقب إستشهاد المقدم محمد مبروك صديقه . 

كتب عويس عقب استشهاد “محمد مبروك” ، تحديدا يوم 13 نوفمبر عام 2013، “ حسبي الله و نعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل ، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي و أخي و رفيق الحياة، لا نزكيك على الله، نحتسبك من الشهداء، اللهم ارحمه و اغفر له و ادخله جنتك مع الشهداء و الصديقين". 

انفعل رواد التواصل الإجتماعي عقب تداول ذلك المنشور الذي كتبه محمد عويس ناعيا فيه الشهيد محمد مبروك، و كأنه يغسل يديه من دماء الضابط زميله البرئ الذي لا يمسسه بأي ضرر و كان يشهد عويس دائما أن مبروك كان شهما نبيلا. 

"قتل القتيل و مشي في جنازته ، شئ مرعب جدا شخصية زي محمد عويس ، مكنش خايف من ربنا و هو بيكتب الكلام ده "، كلها عبارات ترددت عبر حسابات الرواد عبر مواقع التواصل االإجتماعي بعد متابعة حلقة إغتيال الشهيد محمد مبروك بتفاصيلها الصعبة . 

و مازال مسلسل “ الاختيار 2” ، يحتل الصدارة في مسلسلات رمضان2021، فإن الجميع يترقب الحلقة الجديدة من المسلسل يوميا، و يظهر صداها عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوميا و تعليقات الجمهور على المشاهد و الممثلين و الأحداث .  

 

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