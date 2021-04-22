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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام ايمن في احدث ظهور

ريهام أيمن تشارك صورا لأبنائها وهم يحملون البط

ابنه ريهام ايمن
ابنه ريهام ايمن

نشرت ريهام أيمن، صور جديدة لها ولأبنائها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ابناء ريهام أيمن وهم يحملون البط مما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت على الصورة: "اليوم". 

وتعافت ريهام أيمن، منذ عدة أسابيع من الإصابة بـ كورونا، بعد إعلان إصابتها بالفيروس عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. 

ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى". 

 

الفنانة ريهام ايمن انستجرام الفن البط أحدث ظهور

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