ريهام أيمن تشارك صورا لأبنائها وهم يحملون البط

ريهام ايمن في احدث ظهور

نشرت ريهام أيمن، صور جديدة لها ولأبنائها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ابناء ريهام أيمن وهم يحملون البط مما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت على الصورة: "اليوم".

وتعافت ريهام أيمن، منذ عدة أسابيع من الإصابة بـ كورونا، بعد إعلان إصابتها بالفيروس عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".