100 مليار جنيه|أستاذ تمويل: الرئيس أولى اهتماما بتمويل البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف الدكتور مصطفي بدره أستاذ التمويل والاستثمار، كيف يتمكن جهاز تنمية المشروعات من توفير الفرصة للشباب.

وقال بدره خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الاقتصاد إهتماما كبيرا منذ توليه مقاليد الحكم، موضحا:" المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم تكن تولي لها الحكومة اهتماما كبيرا عكس ما هو الوضع الآن".

وأردف:" رعاية الدولة بشكل كامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لصالح المواطن والإقتصاد بشكل عام، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما بتمويل البنك المركزي هذه المشروعات بما يصل لـ مائة مليار جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادي:" الدولة تقف بقوة لدعم الشباب من خلال تسهيل التمويلات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".