علي جمعة: فاطمة ابنة الرسول أنجبت النسل الشريف

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول رزق بأربع بنات، توفيت منهن ابنتين في حياته ولم تنجبا، والسيدة زينب أنجبت أمامة، ولكن "أمامة" تزوجت وتوفت قبل أن تنجب.

وأوضح جمعة عبر التلفزيون المصري، أن نسل الرسول –صل الله عليه وسلم- انحصر في السيدة فاطمة، حيث توفى كل أبناء الرسول الذكور وهم صغار.

وأضاف علي جمعة، أن السيدة فاطمة ابنة الرسول أنجبت الحسن والحسين وزينب، ومنهم النسل الشريف المنسوب إلى جدهم رسول الله.

وتابع أن سيدنا الحسن توفى كل أولاده إلا الحسن المثنى، وزيد الأبلج، وسيدنا الحسين لم يبق من أولاده إلا علي زين العابدين، منوها بأن حي زينهم نسبة إلى علي زين العابدين حفيد الرسول.

ولفت إلى أن علي زين العابدين دفن في البقيع، ولكن مقام زين العابدين في منطقة زينهم مدفون به رأس زيد نجل علي زين العابدين.