طارق الخولي يلقى محاضرة عبر زووم عن الدبلوماسية البرلمانية للخبراء والباحثين

ألقى النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، محاضرة عبر تطبيق زووم للخبراء والباحثين بالأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتى ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

حيث تناول الخولي خلال المحاضرة أهمية وفاعلية الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم الاختصاصات البرلمانية، بإلإضافة لأهم المشاهدات والخبرات للدعم الفني المقدم للنواب في التجارب المقارنة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأكد الخولي من خلال المحاضرة على ما يحتاجه عضو البرلمان من الأمانة العامة لتفعيل دوره في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وتناول الحضور النقاش حول التحديات التي مثلتها جائحة كورونا امام الدبلوماسية البرلمانية وسبل تفاديها.

ويذكر أن النائب طارق الخولي قد ألقى هذه المحاضرة ضمن برنامج تدريبي مخصص لثلاثين من الخبراء والباحثين يمثلون عدد من الأمانات العامة للبرلمانات العربية ووزارات الخارجية من بينهم البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، السعودية، اليمن.