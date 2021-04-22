الكينج يحتفل برحلة 42 عاما من الغناء  في الأوبرا المصرية..25 أبريل

يحيي الفنان الكبير محمد منير حفل رمضاني بدار الأوبرا المصرية في التاسعة والنصف مساء الأحد 25 ابريل على مسرح النافورة الخارجي وذلك ضمن برامج الفني الذى أعدته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني.

أعد منير مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات مهمة في مشواره الفني ورحلة من الغناء امتدت لاكثر من 42 عاما وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض وإحساس الشارع والمواطن ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي .. ووجه منير التهنئة لجموع المصريين بالشهر الكريم وذكري اعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة اقامة الحفل وأكد ان مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الابي الكريم كما يوجه منير مجموعة رسائل هامه للجمهور خلال الحفل .

وشددت دار الأوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.