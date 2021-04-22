فتحي مبروك يختار 3 عناصر فوق السن للانضمام لـ منتخب الشباب

قال فتحي مبروك المدير الفني السابق، إن المنتخب الأولمبي وقع في مجموعة قوية في أولمبياد طوكيو، المقرر لها يوليو المقبل.

وأضاف مبروك عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن محمد صلاح او المنضمين للمنتخب المصري لسببين الأول على الجانب الفني والثاني سيكون من الجانب الإعلامي سيمنح المنتخب ثقل اعلامي كبير.

وتابع:" من الممكن أن ينضم حارس مرمي ولاعب وسط وسيكون الاختيار بين الثنائي طارق حامد وعمرو السولية"، موضحا أنه لابد على شوقي غريب من تحضير اجندة قوية قبل البطولة.